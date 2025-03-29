В Нижнем Новгороде вспыхнул рейсовый автобус с пассажирами

В Нижнем Новгороде произошел пожар в рейсовом автобусе, в котором находились пассажиры. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
«По предварительной информации, произошло возгорание рейсового автобуса», — передает сообщение МВД РИА Новости. Также отмечается, что в момент инцидента в автобусе находились пассажиры, которые успели покинуть транспортное средство.
Инцидент случился в субботу около 15:00 по московскому времени. По предварительным данным, никто не пострадал, и за медицинской помощью никто не обращался. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия.
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