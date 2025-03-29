В Нижнем Новгороде вспыхнул рейсовый автобус с пассажирами

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Пассажиры успели вовремя покинуть вспыхнувший автобус
Пассажиры успели вовремя покинуть вспыхнувший автобус Фото:

В Нижнем Новгороде произошел пожар в рейсовом автобусе, в котором находились пассажиры. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

«По предварительной информации, произошло возгорание рейсового автобуса», — передает сообщение МВД РИА Новости. Также отмечается, что в момент инцидента в автобусе находились пассажиры, которые успели покинуть транспортное средство.

Инцидент случился в субботу около 15:00 по московскому времени. По предварительным данным, никто не пострадал, и за медицинской помощью никто не обращался. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия.

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В Нижнем Новгороде произошел пожар в рейсовом автобусе, в котором находились пассажиры. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. «По предварительной информации, произошло возгорание рейсового автобуса», — передает сообщение МВД РИА Новости. Также отмечается, что в момент инцидента в автобусе находились пассажиры, которые успели покинуть транспортное средство. Инцидент случился в субботу около 15:00 по московскому времени. По предварительным данным, никто не пострадал, и за медицинской помощью никто не обращался. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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