Трамп сделал сенсационное заявление о Ким Чен Ыне

Между Вашингтоном и Пхеньяном поддерживаются каналы связи. И не исключены контакты между первыми лицами стран. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
«Между мной и Ким Чен Ыном установились прекрасные отношения. Да, мы поддерживаем связь. Возможно, в будущем мы что-то организуем», — заявил Трамп во время общения с журналистами. Трансляцию ведет Fox News.
Ранее американский лидер уже заявлял о перспективах дружественных отношений и экономической кооперации с Россией и Китаем. Трамп так же объявил о возможном визите в Китай.
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