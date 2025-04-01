Трамп сделал сенсационное заявление о Ким Чен Ыне

Трамп: у меня и Ким Чен Ына установились прекрасные отношения
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Трамп заявил, что у него прекрасные отношения с главой КНДР
Трамп заявил, что у него прекрасные отношения с главой КНДР Фото:

Между Вашингтоном и Пхеньяном поддерживаются каналы связи. И не исключены контакты между первыми лицами стран. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Между мной и Ким Чен Ыном установились прекрасные отношения. Да, мы поддерживаем связь. Возможно, в будущем мы что-то организуем», — заявил Трамп во время общения с журналистами. Трансляцию ведет Fox News. 

Ранее американский лидер уже заявлял о перспективах дружественных отношений и экономической кооперации с Россией и Китаем. Трамп так же объявил о возможном визите в Китай. 

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Между Вашингтоном и Пхеньяном поддерживаются каналы связи. И не исключены контакты между первыми лицами стран. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. «Между мной и Ким Чен Ыном установились прекрасные отношения. Да, мы поддерживаем связь. Возможно, в будущем мы что-то организуем», — заявил Трамп во время общения с журналистами. Трансляцию ведет Fox News.  Ранее американский лидер уже заявлял о перспективах дружественных отношений и экономической кооперации с Россией и Китаем. Трамп так же объявил о возможном визите в Китай. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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