Глава МИД Китая: Россия и США сделали первый шаг по нормализации отношений

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Ван И отметил стремление России к миру
Ван И отметил стремление России к миру Фото:

Сложная обстановка на украинском фронте вызывает беспокойство, однако Китай настаивает на необходимости мирных переговоров между сторонами конфликта. Россия и США уже сделали первый шаг по нормализации отношений, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

«Несмотря на трудности на поле боя, заметна тенденция к началу мирных переговоров. Президенты [Владимир] Путин и [Дональд] Трамп уже провели два телефонных разговора, состоялись встречи рабочих групп из Москвы и Вашингтона, были серьезные обсуждения по урегулированию украинского кризиса и улучшению российско-американских отношений, достигнуты определенные договоренности», — отметил Ван И в беседе РИА Новости.

Ван И ранее подчеркивал сложность и запутанность коренных причин украинского конфликта, сравнивая их с метровым слоем льда, который не формируется за один день. Он также акцентировал важность переговорного процесса.

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Сложная обстановка на украинском фронте вызывает беспокойство, однако Китай настаивает на необходимости мирных переговоров между сторонами конфликта. Россия и США уже сделали первый шаг по нормализации отношений, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. «Несмотря на трудности на поле боя, заметна тенденция к началу мирных переговоров. Президенты [Владимир] Путин и [Дональд] Трамп уже провели два телефонных разговора, состоялись встречи рабочих групп из Москвы и Вашингтона, были серьезные обсуждения по урегулированию украинского кризиса и улучшению российско-американских отношений, достигнуты определенные договоренности», — отметил Ван И в беседе РИА Новости. Ван И ранее подчеркивал сложность и запутанность коренных причин украинского конфликта, сравнивая их с метровым слоем льда, который не формируется за один день. Он также акцентировал важность переговорного процесса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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