Сложная обстановка на украинском фронте вызывает беспокойство, однако Китай настаивает на необходимости мирных переговоров между сторонами конфликта. Россия и США уже сделали первый шаг по нормализации отношений, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
«Несмотря на трудности на поле боя, заметна тенденция к началу мирных переговоров. Президенты [Владимир] Путин и [Дональд] Трамп уже провели два телефонных разговора, состоялись встречи рабочих групп из Москвы и Вашингтона, были серьезные обсуждения по урегулированию украинского кризиса и улучшению российско-американских отношений, достигнуты определенные договоренности», — отметил Ван И в беседе РИА Новости.
Ван И ранее подчеркивал сложность и запутанность коренных причин украинского конфликта, сравнивая их с метровым слоем льда, который не формируется за один день. Он также акцентировал важность переговорного процесса.
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