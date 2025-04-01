«Известия»: в России хотят установить госрегулирование цен на картофель

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В России могут начать регулировать цены на картофель
В России могут начать регулировать цены на картофель Фото:

В России рассматривается вопрос о государственном регулировании цен на картофель. Заместитель председателя Государственной Думы Борис Чернышов направил запрос министру экономического развития Максиму Решетникову с предложением об этом.

«Картофель за 2024 год стал лидером по росту цен среди продуктов питания. Согласно информации Росстата и Центрального банка, стоимость картофеля в рознице выросла на 92% за год — с 28 рублей за килограмм в декабре 2023 года до приблизительно 57 рублей в декабре 2024 года. Цены продолжают расти и в 2025 году», — цитируют Чернышова «Известия». 

Власти уже планируют увеличить посевные площади картофеля, выделив на эти цели 500 миллионов рублей, но проблемы отрасли не решатся быстро. В результате, стоимость картофеля в рознице значительно выросла.

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В России рассматривается вопрос о государственном регулировании цен на картофель. Заместитель председателя Государственной Думы Борис Чернышов направил запрос министру экономического развития Максиму Решетникову с предложением об этом. «Картофель за 2024 год стал лидером по росту цен среди продуктов питания. Согласно информации Росстата и Центрального банка, стоимость картофеля в рознице выросла на 92% за год — с 28 рублей за килограмм в декабре 2023 года до приблизительно 57 рублей в декабре 2024 года. Цены продолжают расти и в 2025 году», — цитируют Чернышова «Известия».  Власти уже планируют увеличить посевные площади картофеля, выделив на эти цели 500 миллионов рублей, но проблемы отрасли не решатся быстро. В результате, стоимость картофеля в рознице значительно выросла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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