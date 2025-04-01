В МИД РФ предложили увеличить срок действия электронных виз для иностранцев

Министерство иностранных дел России (МИД) предложило увеличить срок действия электронных въездных виз для иностранцев с 60 до 120 дней. Об этом говорится в пояснительной записке к поправкам в законодательство.
«Проект федерального закона „О внесении изменений в закон „О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации“ предусматривает увеличение срока действия единой электронной визы с 60 до 120 суток, а также разрешенного срока пребывания по ней иностранного гражданина в РФ с 16 до 30 суток при сохранении кратности данной визы“, — говорится документе. Информацию передает ТАСС.
Помимо этого, пояснительная записка содержит данные о том, что система единой электронной визы, функционирующая с 1 августа 2023 года, показала свою эффективность и популярность. За первый год работы системы было оформлено 541 тысяч таких виз, что составляет 70% от общего числа всех категорий, выданных за этот период.
Параллельно с увеличением срока действия электронных виз, МВД России усиливает контроль за миграционным режимом, введя реестр контролируемых иностранных граждан. Этот реестр, запущенный в феврале, уже включает 685 тысяч человек и направлен на ограничение пребывания нарушителей миграционных правил в стране, устанавливая строгие ограничения для занесенных в него лиц.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.