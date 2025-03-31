Что не так со скандальным учебником по «Семьеведению»: связь с эзотерикой и реакция в России

Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала всех недовольных пособием по «Семьеведению» не беспокоиться. Она назвала их недовольство «заготовленной провокацией».
В 2024-2025 учебном году в школах появился предмет «Семьеведение». 28 марта был презентован учебник по данному курсу, и это вызывало волну недовольства со стороны представителей Русской православной церкви (РПЦ), Совфеда и Госдумы. Одну из авторов учебника — Ксению Мосунову, называют эзотериком, некоторые заявляют, что их дети никогда не будут учится по этому пособию. О том, что представляет из себя программа учебника «Семьеведение» и как на него отреагировали в России — в материале URA.RU.
Предпосылки и введение предмета «Семьеведение»
В текущем учебном году в школах появился предмет «Семьеведение». В конце марта Останина презентовала учебник «Семьеведение», написанный ею в соавторстве с психологом Ксенией Мосуновой.
Программа
Программа предмета рассчитана на 34 часа. Ее будут преподавать в пятом-девятом классах. В нем пять разделов:
- «Человек, семья, общество»;
- «Мои родственники — похожие и разные»;
- «О семейном уюте и не только»;
- «Важней всего — погода в доме»;
- «Современная семья и право».
Кратко семьеведение можно описать как науку о семье. Он должен будет формировать у школьников традиционные ценности, позитивное отношение к браку, научить их уважать родственников и подчеркнуть место и роль семьи как ячейки общества. Об этом рассказала преподаватель Ирина Воронцова в беседе с Lenta.ru.
В программе курса указано, что четкого плана у него нет — учителям лишь даются рекомендации по тому, как составлять уроки. При этом должны будут учитываться особенности каждого класса. Уроки не предусматривают оценок — они будут идти в формате беседы и без контрольных.
Данный предмет похож на курсы, которые вводились еще в советские времена. Например, в 1960-х в школах СССР был курс «Основы советской семьи и семейного воспитания», через время его отменили, однако в 1982 был вновь веден похожий курс «Этика и психология семейной жизни», чуть позже «Гигиеническое и половое воспитание». Через несколько лет эти предметы были отменены.
Авторы учебника
Появление данного предмета «Семьеведение» обусловлено глобальными вызовами, в частности — необходимостью подъема демографии. Об этом заявила Останина на пресс-конференции. По ее словам, России требуется специальная демографическая операция.
В программе авторы пытались объяснить, почему нет родителя-один и родителя-два (ЛГБТ признано на территории РФ экстремистской организацией и запрещено). Об этом рассказала соавтор учебника Ксения Мосунова. Ее представили как психолога, однако позже выяснилось, что она работала так называемым родологом и подвергалась критике в программе «Прямой эфир» ведущего Андрея Малахова.
Реакция на учебник
Отец Павел
Родология — это псевдонаука эзотерического направления. Об этом заявил настоятель Георгиевского храма в Нахабине иерей Павел Островский, который заинтересовался новым учебником. Он задался вопросом, как Останина, боровшаяся с эзотерикой в России, стала соавтором эзотерика.
«Почему к созданию учебника по семьеведению не были привлечены реальные ученые и эксперты; а если они были привлечены, то почему не обнародован их список? И знали ли эти ученые о Ксении Мосуновой», — возмутился Островский, его слова приводит 360.ru. Он потребовал обнародовать текст учебника, чтобы все желающие могли с ним ознакомиться.
По сообщениям телеканала, Мосунова проводила лекции и курсы, где рассказывала о «гене бедности» и «несчастливого энергетического наследия предков». Она торговала курсами по снятию проклятия финансовых неудач. Мосунова объясняла рак болезнью непрощения со стороны предков, измены — также поведением предков (если дед был изменщиком, то и внук будет таким же).
После заявлений Островского, Мосунова рассказала, что, преподавая родологию, преследовала исключительно благие речи. «Я хотела, чтобы наши дети были лучше, чем мы. Больше у меня стремлений не было. Это добрый и честный учебник. Любой человек может его посмотреть», — написала родолог в своем telegram-канале.
Сенатор Клишас
Островского поддержал председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он отметил, что его дети никакой учебник по семьеведению имени Останиной/Мосуновой читать точно не будут.
Депутат Милонов
Зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов сообщил, что участие «родолога» в подготовке учебника — жуть. «Выпустить учебник вместе с сектанткой… Я надеюсь, что этот учебник не дойдет до школ. Я говорю как отец пятерых, а через год уже шестерых детей-школьников», — подчеркнул Милонов.
«Это должно быть, знаете, как бельмо в санитарной книжке. Человек не может с сифилисом приходить в школу и работать. Так надо и с эзотериками. Это же хуже, чем сифилис. Увлекаешься Таро? Все — пошла вон отсюда», — отрезал депутат. Он выразил надежду, что бюджетные деньги на данный учебник потрачены не были.
Ответ Останиной
Останина призвала Клишаса, Островского и других не беспокоиться. Она рассказала, что Мосунова возглавляет Институт психологии и является дипломированным специалистом, при этом — выходит на защиту кандидатской. «Конечно, это информационная провокация, заготовленная, и совершенно очевидно, что связана она не только с учебником „Семьеведение“», — заявила Останина.
"Изучение рода, откуда есть человек произошел — что здесь такого странного? Она раздел делала как раз про генеалогию. Это ее тема», — объяснила депутат. По словам Останиной, следует оценивать не авторов учебника, а заложенные ими идеи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.