В ГД предложили ввести огромные налоги на прибыль для западных компаний

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесут на рассмотрение пакет законопроектов, предусматривающий установление налога на прибыль в размере 35% для западных компаний, желающих вернуться на российский рынок. Авторами инициативы стали лидер партии и депутат ГД Сергей Миронов и вице-спикер нижней палаты парламента Александр Бабаков.
«Законопроектом предусматривается введение налогового механизма... Для юридических лиц, применяющие товарные знаки и фирменные обозначения в своей хозяйственной деятельности, включенные в реестр, устанавливается повышенная ставка налога на прибыль в размере 35%», — передает РИА Новости информацию из пояснительной записки.
Миронов подчеркнул, что создание публичного реестра иностранных товарных знаков и фирменных обозначений, которые прекратили свою деятельность в России из-за санкций, направлено на защиту интересов отечественных производителей. Он также отметил, что такие меры необходимы для предотвращения недобросовестной конкуренции со стороны транснациональных корпораций, которые могут использовать свои мощные финансовые и маркетинговые возможности для демпинга после возвращения на российский рынок.
Ранее депутаты от ЛДПР уже предложили увеличить НДФЛ для иностранных работников до 30%. Так, партия СРЗП хотела ввести прогрессивную шкалу, увеличив налоговую ставку до 35% для лиц с доходом свыше 500 миллионов рублей. Это предложение направлено на уменьшение доходного неравенства в стране.
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