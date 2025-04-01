В Швейцарии разочарованы отношением Украины

Daily Mail: инвесторов разочаровала политика Украины в отношении Ferrexpo
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На Украине предложили национализировать британские горно-обогатительные комбинаты
На Украине предложили национализировать британские горно-обогатительные комбинаты Фото:

Представителей швейцарской корпорации Ferrexpo plc шокировали планы Киева по передаче активов компании в госсобственность на Украине. Речь идет о Полтавском, Еристовском и Белановском горных комбинатах, пояснил один из топ-10 акционеров компании.

«Украина не должна так себя вести. Я не ожидал такого поведения в Европе» — сказал собеседник Daily Mai в ответ на вопрос о национализации собственности корпорации.

В числе инвесторов Ferrexpo plc — международные управляющие компании и фонды, которые, в том числе, опекаются пенсиями британских вкладчиков. Они рискуют стать заложниками давления властей на украинского олигарха Константина Жеваго, которому принадлежит 49,5% акций компании. В Лондоне расположен торговый офис корпорации.

Украинский суд в марте прошлого года наложил ограничения на корпоративные права всех украинских дочерних компаний Ferrexpo. Позже в стране запустили крупномасштабную приватизационную компанию для пополнения бюджета страны.

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Представителей швейцарской корпорации Ferrexpo plc шокировали планы Киева по передаче активов компании в госсобственность на Украине. Речь идет о Полтавском, Еристовском и Белановском горных комбинатах, пояснил один из топ-10 акционеров компании. «Украина не должна так себя вести. Я не ожидал такого поведения в Европе» — сказал собеседник Daily Mai в ответ на вопрос о национализации собственности корпорации. В числе инвесторов Ferrexpo plc — международные управляющие компании и фонды, которые, в том числе, опекаются пенсиями британских вкладчиков. Они рискуют стать заложниками давления властей на украинского олигарха Константина Жеваго, которому принадлежит 49,5% акций компании. В Лондоне расположен торговый офис корпорации. Украинский суд в марте прошлого года наложил ограничения на корпоративные права всех украинских дочерних компаний Ferrexpo. Позже в стране запустили крупномасштабную приватизационную компанию для пополнения бюджета страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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