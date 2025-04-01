В Швейцарии разочарованы отношением Украины

Представителей швейцарской корпорации Ferrexpo plc шокировали планы Киева по передаче активов компании в госсобственность на Украине. Речь идет о Полтавском, Еристовском и Белановском горных комбинатах, пояснил один из топ-10 акционеров компании.
«Украина не должна так себя вести. Я не ожидал такого поведения в Европе» — сказал собеседник Daily Mai в ответ на вопрос о национализации собственности корпорации.
В числе инвесторов Ferrexpo plc — международные управляющие компании и фонды, которые, в том числе, опекаются пенсиями британских вкладчиков. Они рискуют стать заложниками давления властей на украинского олигарха Константина Жеваго, которому принадлежит 49,5% акций компании. В Лондоне расположен торговый офис корпорации.
Украинский суд в марте прошлого года наложил ограничения на корпоративные права всех украинских дочерних компаний Ferrexpo. Позже в стране запустили крупномасштабную приватизационную компанию для пополнения бюджета страны.
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