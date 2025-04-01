Стало известно, о чем поговорят главы МИД РФ и Китая

На встрече в Москве главы Министерств иностранных дел России Сергей Лавров и Китая Ван И рассмотрят вопросы двусторонних отношений и обсудят международную повестку, в том числе пути разрешения кризиса на Украине. Об этом заявили в российском МИДе.
«Главы внешнеполитических ведомств России и КНР обсудят тематику двусторонних отношений, включая контакты на высшем и высоком уровнях. Также коснутся наиболее актуальных вопросов международной повестки дня, в том числе перспективы урегулирования кризиса вокруг Украины», — рассказали в ведомстве.
Ван И прибыл в Москву с официальным визитом, который продлится с 31 марта по 2 апреля. По информации, предоставленной пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, в Кремле ожидают, что российский лидер Владимир Путин также проведет встречу с Ван И.
Как ранее писало URA.RU, Китай отказался присоединяться к российско-американским переговорам по стратегической стабильности. При этом китайский дипломат Го Цзякунь выразил уверенность в том, что внешние обстоятельства не оказывают влияния на двусторонние отношения между Поднебесной и Россией, пишет «Царьград».
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