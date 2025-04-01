Детей мигрантов, не знающих русского языка, не будут зачислять в школы России

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Знание русского языка стало обязательным для поступления в школу
Знание русского языка стало обязательным для поступления в школу Фото:

В Российской Федерации с 1 апреля 2025 года вступил в силу закон, который устанавливает ограничения на зачисление в школы для детей мигрантов, которые не обладают знанием русского языка. Текст поправок опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«При приеме на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования [принимаются] также при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ», — говорится в изменениях в федеральный закон. Также потребуется документ, подтверждающий законность нахождения человека на территории страны.

Министерство просвещения сообщило, что экзамен для учащихся, поступающих в 2-11 классы, будет проводиться в письменной и устной формах, напоминает «Царьград». Те, кто подает документы на обучение в первом классе, будут проходить только устное тестирование.

В частности, иностранным специалистам, обладающим высокой квалификацией, не нужно будет сдавать экзамен по русскому языку. Также им предоставляется право перевести с собой членов семьи.

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В Российской Федерации с 1 апреля 2025 года вступил в силу закон, который устанавливает ограничения на зачисление в школы для детей мигрантов, которые не обладают знанием русского языка. Текст поправок опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «При приеме на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования [принимаются] также при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ», — говорится в изменениях в федеральный закон. Также потребуется документ, подтверждающий законность нахождения человека на территории страны. Министерство просвещения сообщило, что экзамен для учащихся, поступающих в 2-11 классы, будет проводиться в письменной и устной формах, напоминает «Царьград». Те, кто подает документы на обучение в первом классе, будут проходить только устное тестирование. В частности, иностранным специалистам, обладающим высокой квалификацией, не нужно будет сдавать экзамен по русскому языку. Также им предоставляется право перевести с собой членов семьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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