Детей мигрантов, не знающих русского языка, не будут зачислять в школы России

В Российской Федерации с 1 апреля 2025 года вступил в силу закон, который устанавливает ограничения на зачисление в школы для детей мигрантов, которые не обладают знанием русского языка. Текст поправок опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«При приеме на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования [принимаются] также при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ», — говорится в изменениях в федеральный закон. Также потребуется документ, подтверждающий законность нахождения человека на территории страны.
Министерство просвещения сообщило, что экзамен для учащихся, поступающих в 2-11 классы, будет проводиться в письменной и устной формах, напоминает «Царьград». Те, кто подает документы на обучение в первом классе, будут проходить только устное тестирование.
В частности, иностранным специалистам, обладающим высокой квалификацией, не нужно будет сдавать экзамен по русскому языку. Также им предоставляется право перевести с собой членов семьи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.