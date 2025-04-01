Додик приехал в Москву

Президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ) Милорад Додик прибыл в Москву. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
«Я приехал в Москву. Каждый раз, когда я здесь нахожусь, я начинаю с посещения Могилы Неизвестного солдата, чтобы отдать дань уважения 28 миллионам россиян, погибших во Второй мировой войне», — написал политик на своей странице в соцсети X.
Додик регулярно посещает мероприятия в России, подчеркивая тесные культурные и исторические связи между народами. Президент РФ Владимир Путин ранее выслал ему приглашение посетить парад Победы. Он отметил, что его участие символизирует общую антифашистскую позицию.
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