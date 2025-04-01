Додик приехал в Москву

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Додик (в центре) посетил Могилу Неизвестного солдата в Москве
Додик (в центре) посетил Могилу Неизвестного солдата в Москве Фото:

Президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ) Милорад Додик прибыл в Москву. Об этом он сообщил в своих соцсетях. 

«Я приехал в Москву. Каждый раз, когда я здесь нахожусь, я начинаю с посещения Могилы Неизвестного солдата, чтобы отдать дань уважения 28 миллионам россиян, погибших во Второй мировой войне», — написал политик на своей странице в соцсети X.

Додик регулярно посещает мероприятия в России, подчеркивая тесные культурные и исторические связи между народами. Президент РФ Владимир Путин ранее выслал ему приглашение посетить парад Победы. Он отметил, что его участие символизирует общую антифашистскую позицию.

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Президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ) Милорад Додик прибыл в Москву. Об этом он сообщил в своих соцсетях.  «Я приехал в Москву. Каждый раз, когда я здесь нахожусь, я начинаю с посещения Могилы Неизвестного солдата, чтобы отдать дань уважения 28 миллионам россиян, погибших во Второй мировой войне », — написал политик на своей странице в соцсети X. Додик регулярно посещает мероприятия в России, подчеркивая тесные культурные и исторические связи между народами. Президент РФ Владимир Путин ранее выслал ему приглашение посетить парад Победы. Он отметил, что его участие символизирует общую антифашистскую позицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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