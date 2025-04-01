Китай сделал заявление об итогах Второй мировой войны

Глава МИД Китая: Москва и Пекин будут отстаивать итоги Второй мировой войны
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Ван И рассказал, что РФ и Китай планирует делать с итогами ВОВ
Ван И рассказал, что РФ и Китай планирует делать с итогами ВОВ Фото:

Россия и Китай будут отстаивать итоги Второй мировой войны и продвигать честную интерпретацию тех событий. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И.

«Убежден, что под совместными усилиями председателя (КНР) Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина Китай и Россия будут твердо развивать великую дружбу, продвигать достоверную интерпретацию истории Второй мировой войны и отстаивать ее итоги», — заявил Ван И в интервью РИА Новости. Он так же добавил, что важно хранить память о Победе в мировой войне с фашизмом.

Ранее Ван И подчеркивал, что обе страны используют годовщины победы как возможность для продвижения объективного взгляда на исторические события, защиты результатов войны и поддержки международного порядка. По его словам, отношения между странами сейчас стабильное.

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Россия и Китай будут отстаивать итоги Второй мировой войны и продвигать честную интерпретацию тех событий. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И. «Убежден, что под совместными усилиями председателя (КНР) Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина Китай и Россия будут твердо развивать великую дружбу, продвигать достоверную интерпретацию истории Второй мировой войны и отстаивать ее итоги», — заявил Ван И в интервью РИА Новости. Он так же добавил, что важно хранить память о Победе в мировой войне с фашизмом. Ранее Ван И подчеркивал, что обе страны используют годовщины победы как возможность для продвижения объективного взгляда на исторические события, защиты результатов войны и поддержки международного порядка. По его словам, отношения между странами сейчас стабильное.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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