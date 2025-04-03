Соратник России встретился с фон дер Ляйен ради связей с ЕС

Президент Киргизии Жапаров встретился с фон дер Ляйен
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Киргизия хочет сотрудничать с Евросоюзом
Киргизия хочет сотрудничать с Евросоюзом Фото:

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров встретился с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в рамках рабочего визита в Узбекистан. Жапаров рассчитывает на более крепкое сотрудничество республики с ЕС.

«В ходе встречи обсуждены вопросы поступательного развития сотрудничества между Кыргызской Республикой и Европейским Союзом, включая расширение торгово-экономических связей, привлечение инвестиций и реализацию инициатив в сфере устойчивого развития», — рассказали в пресс-службе. Жапаров обратил внимание, что в Киргизии вырос товарооборот со странами ЕС: импорт — в 2,6 раза, а экспорт — в 1,5 раза.

Стороны договорились укреплять транспортные связи и региональную безопасность. Жапаров заявил, что сотрудничество с ЕС «укрепляет независимость Кыргызстана».

Ранее президент Кыргызстана жаловался, что на республику давит Запад. Тем не менее страна намерена продолжать сотрудничество с Россией, сказал тогда Жапаров.

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров встретился с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в рамках рабочего визита в Узбекистан. Жапаров рассчитывает на более крепкое сотрудничество республики с ЕС. «В ходе встречи обсуждены вопросы поступательного развития сотрудничества между Кыргызской Республикой и Европейским Союзом, включая расширение торгово-экономических связей, привлечение инвестиций и реализацию инициатив в сфере устойчивого развития», — рассказали в пресс-службе. Жапаров обратил внимание, что в Киргизии вырос товарооборот со странами ЕС: импорт — в 2,6 раза, а экспорт — в 1,5 раза. Стороны договорились укреплять транспортные связи и региональную безопасность. Жапаров заявил, что сотрудничество с ЕС «укрепляет независимость Кыргызстана». Ранее президент Кыргызстана жаловался, что на республику давит Запад. Тем не менее страна намерена продолжать сотрудничество с Россией, сказал тогда Жапаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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