Соратник России встретился с фон дер Ляйен ради связей с ЕС

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров встретился с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в рамках рабочего визита в Узбекистан. Жапаров рассчитывает на более крепкое сотрудничество республики с ЕС.
«В ходе встречи обсуждены вопросы поступательного развития сотрудничества между Кыргызской Республикой и Европейским Союзом, включая расширение торгово-экономических связей, привлечение инвестиций и реализацию инициатив в сфере устойчивого развития», — рассказали в пресс-службе. Жапаров обратил внимание, что в Киргизии вырос товарооборот со странами ЕС: импорт — в 2,6 раза, а экспорт — в 1,5 раза.
Стороны договорились укреплять транспортные связи и региональную безопасность. Жапаров заявил, что сотрудничество с ЕС «укрепляет независимость Кыргызстана».
Ранее президент Кыргызстана жаловался, что на республику давит Запад. Тем не менее страна намерена продолжать сотрудничество с Россией, сказал тогда Жапаров.
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