Количество наркоманов в Курганской области заметно снизилось

В 2024 году в Курганской области было зарегистрировано 1099 лиц с наркотической зависимостью. Это на 28% меньше, чем в 2023 году. Об этом сообщает департамент здравоохранения Курганской области.
«В 2024 году на территории региона отмечается снижение общего числа лиц, зарегистрированных с диагнозом „синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)“ на 27,7%. В 2023 году — 1520, в 2024 году — 1099», — говорится в докладе о наркоситуации в Курганской области, который опубликован на сайте правительства региона.
Кроме того, в докладе отмечается, что в 2024 году зафиксировано значительное снижение числа зарегистрированных случаев зависимости от различных веществ. Количество лиц с опийной зависимостью сократилось на 34,9% — с 576 в 2023 году до 375 в 2024 году, в основном за счет возрастных групп 20–39 лет и 40–59 лет.
Число зарегистрированных пациентов с диагнозом «синдром зависимости от каннабиноидов» уменьшилось на 41,5%, составив 121 человек против 207 в предыдущем году. Основной вклад в это снижение внесла возрастная группа 20–39 лет. Аналогичная тенденция наблюдается среди лиц с зависимостью от стимуляторов: их число уменьшилось на 30,7% — с 140 в 2023 году до 97 в 2024 году, преимущественно за счет людей в возрасте 20–39 лет.
Кроме того, на 15,2% снизилось количество зарегистрированных случаев «синдрома зависимости от других наркотиков и их сочетаний» — с 597 до 506 человек, что также обусловлено сокращением числа зависимых в возрастных группах 20–39 лет и 40–59 лет.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области за первые два месяца 2025 года зарегистрировано 1891 преступление, что на 3,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако количество преступлений в общественных местах выросло на 23,8%, составив 359 случаев. Преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, стало меньше на 19,5% (607 случаев), а преступлений в состоянии опьянения — на 21,4% (297 случаев).
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