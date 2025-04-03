Жители Петербурга смогут подавать жалобы на УК через QR-коды

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин в ходе прямого эфира на телеканале «Санкт-Петербург» рассказал о новой инициативе, направленной на упрощение процесса подачи жалоб на управляющие компании (УК). Городские власти планируют внедрить систему QR-кодов.
«Мы стараемся размещать QR-коды на каждой двери для того, чтобы людям было удобно, и они могли по упрощённой форме заявить о неучастии в собраниях», — сказал Разумишкин. В прошлом году от граждан поступило более 30 тысяч обращений, связанных с различными нарушениями со стороны УК.
С помощью QR-кодов жители смогут не только подавать жалобы, но и отказываться от участия в общих собраниях собственников, это значительно упростит процедуру взаимодействия между собственниками и управляющими организациями. Вице-губернатор также отметил, что все поступившие в прошлом году обращения были тщательно рассмотрены. В результате этого 400 протоколов общих собраний были признаны недействительными, что коснулось интересов около 300 тысяч жителей города.
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