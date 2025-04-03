03 апреля 2025

Путин обратил внимание на состояние школы при Петербургской консерватории

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Само здание Петербургской консерватории также испытывает трудности с реставрацией
Само здание Петербургской консерватории также испытывает трудности с реставрацией Фото:

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратил внимание на состояние школы при Петербургской консерватории. В рамках встречи с министром культуры Ольгой Любимовой 4 апреля 2025 года обсуждалась необходимость улучшения условий для учащихся и преподавателей учебного заведения.

«Ещё хотел бы обсудить с Вами вопрос, связанный с „десятилеткой“ в Петербурге, „десятилеткой“ при консерватории. Там материальная база, мягко говоря, пришла в тяжёлое состояние», — поднял вопрос президент министру культуры на встрече. Ольга Любимова сообщила о взаимодействии с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым по вопросу переселения школы в новое здание. Существует три потенциальных варианта зданий, которые рассматриваются для будущего использования. В зависимости от состояния выбранного объекта, его предстоит либо реставрировать, либо провести капитальный ремонт.

Само здание Петербургской консерватории, являющееся объектом культурного наследия, также испытывает трудности с реставрацией. Несмотря на планы завершить работы в 2019 году, процесс неоднократно приостанавливался, что вызывало критику со стороны государственных деятелей. В начале 2025 года было объявлено о приближении к завершению реконструкции, что стало обнадеживающим сигналом для всех сторонников сохранения культурного наследия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Российской Федерации Владимир Путин обратил внимание на состояние школы при Петербургской консерватории. В рамках встречи с министром культуры Ольгой Любимовой 4 апреля 2025 года обсуждалась необходимость улучшения условий для учащихся и преподавателей учебного заведения. «Ещё хотел бы обсудить с Вами вопрос, связанный с „десятилеткой“ в Петербурге, „десятилеткой“ при консерватории. Там материальная база, мягко говоря, пришла в тяжёлое состояние», — поднял вопрос президент министру культуры на встрече. Ольга Любимова сообщила о взаимодействии с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым по вопросу переселения школы в новое здание. Существует три потенциальных варианта зданий, которые рассматриваются для будущего использования. В зависимости от состояния выбранного объекта, его предстоит либо реставрировать, либо провести капитальный ремонт. Само здание Петербургской консерватории, являющееся объектом культурного наследия, также испытывает трудности с реставрацией. Несмотря на планы завершить работы в 2019 году, процесс неоднократно приостанавливался, что вызывало критику со стороны государственных деятелей. В начале 2025 года было объявлено о приближении к завершению реконструкции, что стало обнадеживающим сигналом для всех сторонников сохранения культурного наследия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...