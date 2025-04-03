Президент Российской Федерации Владимир Путин обратил внимание на состояние школы при Петербургской консерватории. В рамках встречи с министром культуры Ольгой Любимовой 4 апреля 2025 года обсуждалась необходимость улучшения условий для учащихся и преподавателей учебного заведения.
«Ещё хотел бы обсудить с Вами вопрос, связанный с „десятилеткой“ в Петербурге, „десятилеткой“ при консерватории. Там материальная база, мягко говоря, пришла в тяжёлое состояние», — поднял вопрос президент министру культуры на встрече. Ольга Любимова сообщила о взаимодействии с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым по вопросу переселения школы в новое здание. Существует три потенциальных варианта зданий, которые рассматриваются для будущего использования. В зависимости от состояния выбранного объекта, его предстоит либо реставрировать, либо провести капитальный ремонт.
Само здание Петербургской консерватории, являющееся объектом культурного наследия, также испытывает трудности с реставрацией. Несмотря на планы завершить работы в 2019 году, процесс неоднократно приостанавливался, что вызывало критику со стороны государственных деятелей. В начале 2025 года было объявлено о приближении к завершению реконструкции, что стало обнадеживающим сигналом для всех сторонников сохранения культурного наследия.
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