В Екатеринбурге полиция ищет водителя грузовика, который на улице Леваневского съехал в кювет и опрокинул автомобиль. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
«Водитель с места дорожно-транспортного происшествия скрылся. В настоящее время автоинспекторы принимают меры по установлению его личности и местонахождения», — говорится в telegram-канале дорожных полицейских.
ДТП произошло 6 апреля около 15:00. Согласно предварительной информации, водитель автомобиля «Ивеко», двигался со стороны поселка Шувакиш в направлении улицы Леваневского. Из-за отсутствия должного контроля за движением со стороны водителя транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.
На месте инцидента сотрудники ГИБДД провели все необходимые процедуры, включая замеры, составление процессуальных документов и опрос очевидцев. Грузовое авто было задержано. «Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителю „Ивеко“ самостоятельно явиться в полицию для дачи показаний», — добавляют в полиции.
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