05 апреля 2025

Полиция ищет водителя опрокинувшейся под Екатеринбургом фуры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель опрокинул фуру в кювет и скрылся с места ДТП
Водитель опрокинул фуру в кювет и скрылся с места ДТП Фото:

В Екатеринбурге полиция ищет водителя грузовика, который на улице Леваневского  съехал в кювет и опрокинул автомобиль. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

«Водитель с места дорожно-транспортного происшествия скрылся. В настоящее время автоинспекторы принимают меры по установлению его личности и местонахождения», — говорится в telegram-канале дорожных полицейских. 

ДТП произошло 6 апреля около 15:00. Согласно предварительной информации, водитель автомобиля «Ивеко», двигался со стороны поселка Шувакиш в направлении улицы Леваневского. Из-за отсутствия должного контроля за движением со стороны водителя транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

На месте инцидента сотрудники ГИБДД провели все необходимые процедуры, включая замеры, составление процессуальных документов и опрос очевидцев. Грузовое авто было задержано. «Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителю „Ивеко“ самостоятельно явиться в полицию для дачи показаний», — добавляют в полиции.

Фото с места ДТП
Фото с места ДТП
Фото:

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В Екатеринбурге полиция ищет водителя грузовика, который на улице Леваневского  съехал в кювет и опрокинул автомобиль. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области. «Водитель с места дорожно-транспортного происшествия скрылся. В настоящее время автоинспекторы принимают меры по установлению его личности и местонахождения», — говорится в telegram-канале дорожных полицейских.  ДТП произошло 6 апреля около 15:00. Согласно предварительной информации, водитель автомобиля «Ивеко», двигался со стороны поселка Шувакиш в направлении улицы Леваневского. Из-за отсутствия должного контроля за движением со стороны водителя транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. На месте инцидента сотрудники ГИБДД провели все необходимые процедуры, включая замеры, составление процессуальных документов и опрос очевидцев. Грузовое авто было задержано. «Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителю „Ивеко“ самостоятельно явиться в полицию для дачи показаний», — добавляют в полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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