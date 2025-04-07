Глава думы Тобольска сохранится во власти из-за политики нового мэра

Председатель городской думы Тобольска Андрей Ходосевич продолжит работать на своем месте после выборов 2025 года. 60-летний политик руководит думой с 2015 года и сможет сохранить над ней контроль, что необходимо новому главе города Петру Вагину. Ходосевич уже подал заявку на предварительное голосование «Единой России».
«Мэр Вагин сосредоточен на работе исполнительной власти. Ему не нужны проблемы, которые могут возникнуть при таких тектонических сдвигах, как смена спикера», — считает политолог Александр Безделов.
Вместе с Ходосевичем на праймериз ЕР заявился его зам, депутат Михаил Никитин, а также депутаты Сергей Леушин и Максим Захаров — каждый из них выдвинулся на том же избирательном округе, который представляет сейчас. Ранее URA.RU сообщало о ветеранах СВО, претендующих на мандаты в тобольской гордуме.
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