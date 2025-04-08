В Пермском крае стартовал цифровой «Бессмертный полк»

В преддверие 80-летия Победы избирком Пермского края запустил свой «Бессмертный полк». Как сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале, виртуальная выставка состоит из портретов и биографий родственников членов избирательных комиссий.
«Члены избирательных комиссий придают большое значение сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию. Подобные инициативы способствуют укреплению связи между поколениями», — отметил председатель крайизбиркома Игорь Вагин.
Выставка включает 151 портрет. Рядом с ними — биографические справки с описанием боевого пути и трудовых достижений, информация о наградах. Выставка будет наполняться новыми материалами по мере их поступления.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!