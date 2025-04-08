08 апреля 2025

В Пермском крае стартовал цифровой «Бессмертный полк»

© Служба новостей «URA.RU»
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Такие инициативы объединяют поколения
Такие инициативы объединяют поколения Фото:

В преддверие 80-летия Победы избирком Пермского края запустил свой «Бессмертный полк». Как сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале, виртуальная выставка состоит из портретов и биографий родственников членов избирательных комиссий.

«Члены избирательных комиссий придают большое значение сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию. Подобные инициативы способствуют укреплению связи между поколениями», — отметил председатель крайизбиркома Игорь Вагин.

Выставка включает 151 портрет. Рядом с ними — биографические справки с описанием боевого пути и трудовых достижений, информация о наградах. Выставка будет наполняться новыми материалами по мере их поступления.

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В преддверие 80-летия Победы избирком Пермского края запустил свой «Бессмертный полк». Как сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале, виртуальная выставка состоит из портретов и биографий родственников членов избирательных комиссий. «Члены избирательных комиссий придают большое значение сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию. Подобные инициативы способствуют укреплению связи между поколениями», — отметил председатель крайизбиркома Игорь Вагин. Выставка включает 151 портрет. Рядом с ними — биографические справки с описанием боевого пути и трудовых достижений, информация о наградах. Выставка будет наполняться новыми материалами по мере их поступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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