Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сообщила, что на совещании начальников генеральных штабов западных стран, проходившем в Киеве, обсуждались планы военной интервенции в Одессу. По ее словам инициаторами являются Париж и Лондон.
«По сути, речь шла о параметрах будущей франко-британской интервенции в черноморские порты Украины, прежде всего Одессу», — заявила представитель МИД. Дипломат сообщила, что 4-5 апреля текущего года в Киеве состоялась встреча руководителей генеральных штабов Украины, Великобритании и Франции. Основной целью собрания было, как было выражено участниками, разработка оперативных планов для потенциального развертывания на территории Украины многонационального миротворческого контингента.
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