Захарова уличила Францию и Британию в интервенции в Одессу

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Париж и Лондон готовят параметры военной интервенции в Одессу, рассказала Мария Захарова
Париж и Лондон готовят параметры военной интервенции в Одессу, рассказала Мария Захарова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сообщила, что на совещании начальников генеральных штабов западных стран, проходившем в Киеве, обсуждались планы военной интервенции в Одессу. По ее словам инициаторами являются Париж и Лондон. 

«По сути, речь шла о параметрах будущей франко-британской интервенции в черноморские порты Украины, прежде всего Одессу», — заявила представитель МИД. Дипломат сообщила, что 4-5 апреля текущего года в Киеве состоялась встреча руководителей генеральных штабов Украины, Великобритании и Франции. Основной целью собрания было, как было выражено участниками, разработка оперативных планов для потенциального развертывания на территории Украины многонационального миротворческого контингента.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сообщила, что на совещании начальников генеральных штабов западных стран, проходившем в Киеве, обсуждались планы военной интервенции в Одессу. По ее словам инициаторами являются Париж и Лондон.  «По сути, речь шла о параметрах будущей франко-британской интервенции в черноморские порты Украины, прежде всего Одессу», — заявила представитель МИД. Дипломат сообщила, что 4-5 апреля текущего года в Киеве состоялась встреча руководителей генеральных штабов Украины, Великобритании и Франции. Основной целью собрания было, как было выражено участниками, разработка оперативных планов для потенциального развертывания на территории Украины многонационального миротворческого контингента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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