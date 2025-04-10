В Тюмени ликвидировали две аварии на газопроводах

Порывы на газопроводах, которые произошли в Тюмени днем 10 апреля, ликвидированы. Об этом сообщает telegram-канал Главного управления строительства Тюменской области (ГУС ТО). Одна из аварий произошла на Московском тракте, а другая — на Червишевском.
«Работы по восстановлению газопровода на Червишевском тракте завершены. По данным регионального департамента ЖКХ, специалисты ведут подключение абонентов. Просят всех собственников быть дома, чтобы обеспечить доступ к газопринимающему оборудованию. Полностью подключить дома к газоснабжению планируют до 21:00», — указано в сообщении ГУС ТО.
Порыв газопровода, который произошел в районе Московского тракта Тюмени, был устранен еще днем. Пострадавших нет.
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