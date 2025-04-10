В Тюмени ликвидировали две аварии на газопроводах

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Газоснабжение потребителей будет восстановлено в ближайшее время
Газоснабжение потребителей будет восстановлено в ближайшее время Фото:

Порывы на газопроводах, которые произошли в Тюмени днем 10 апреля, ликвидированы. Об этом сообщает telegram-канал Главного управления строительства Тюменской области (ГУС ТО). Одна из аварий произошла на Московском тракте, а другая — на Червишевском.

«Работы по восстановлению газопровода на Червишевском тракте завершены. По данным регионального департамента ЖКХ, специалисты ведут подключение абонентов. Просят всех собственников быть дома, чтобы обеспечить доступ к газопринимающему оборудованию. Полностью подключить дома к газоснабжению планируют до 21:00», — указано в сообщении ГУС ТО.

Порыв газопровода, который произошел в районе Московского тракта Тюмени, был устранен еще днем. Пострадавших нет.

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Порывы на газопроводах, которые произошли в Тюмени днем 10 апреля, ликвидированы. Об этом сообщает telegram-канал Главного управления строительства Тюменской области (ГУС ТО). Одна из аварий произошла на Московском тракте, а другая — на Червишевском. «Работы по восстановлению газопровода на Червишевском тракте завершены. По данным регионального департамента ЖКХ, специалисты ведут подключение абонентов. Просят всех собственников быть дома, чтобы обеспечить доступ к газопринимающему оборудованию. Полностью подключить дома к газоснабжению планируют до 21:00», — указано в сообщении ГУС ТО. Порыв газопровода, который произошел в районе Московского тракта Тюмени, был устранен еще днем. Пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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