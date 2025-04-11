Песков: Путин и посланник США Уиткофф могут обсудить встречу с Трампом

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Переговоры могут стать ключевым этапом в подготовке к возможной встрече лидеров двух стран
Переговоры могут стать ключевым этапом в подготовке к возможной встрече лидеров двух стран Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился информацией о предстоящих переговорах в Санкт-Петербурге между Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Дональда Трампа, Стивеном Уиткоффом. Эта встреча может лечь в основу обсуждения деталей и условий возможной встречи президента России и президента США.

«Может», — ответил Песков журналистам РИА Новостей на вопрос про обсуждение встречи Путина и Трампа. Переговоры могут стать ключевым этапом в подготовке к возможной встрече лидеров двух стран. Стивен Уиткофф, спецпосланник Трампа, прибыл в Россию в пятницу 11 апреля. Ранее он успел встретиться с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился информацией о предстоящих переговорах в Санкт-Петербурге между Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Дональда Трампа, Стивеном Уиткоффом. Эта встреча может лечь в основу обсуждения деталей и условий возможной встречи президента России и президента США. «Может», — ответил Песков журналистам РИА Новостей на вопрос про обсуждение встречи Путина и Трампа. Переговоры могут стать ключевым этапом в подготовке к возможной встрече лидеров двух стран. Стивен Уиткофф, спецпосланник Трампа, прибыл в Россию в пятницу 11 апреля. Ранее он успел встретиться с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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