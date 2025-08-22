Рогов жестко ответил на слова Ермака о территориальных уступках РФ

Рогов: заявление Ермака об уступках России является словоблудием
Слова руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака о невозможности территориальных уступок России являются «словоблудием». Об этом сообщает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Ермак занимается очередным словоблудием. Его заявление — это его личные психологические проблемы. Нам признание от Ермака не надо. Жители новых субъектов Российской Федерации уже свой исторический выбор сделали. Он окончательный и бесповоротный», — передает слова Рогова «РИА Новости».

Глава комиссии добавил, что подобные заявления Киева направлены на получение дополнительных выгод в процессе переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По мнению Рогова, представители украинских властей используют публичные высказывания, чтобы попытаться улучшить свою позицию в дипломатических переговорах.

Ранее в украинских СМИ сообщалось, что президент Владимир Зеленский начал рассматривать возможность увольнения Андрея Ермака с поста главы Офиса президента, а сам Ермак и его окружение пытаются сохранить свои позиции. На этом фоне внутри команды Зеленского усилилась конкуренция за ключевые должности, а также появились сообщения о встречах высокопоставленных украинских чиновников с представителями западных стран для обсуждения политических изменений.

