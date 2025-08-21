Площадь лесного пожара в Крыму увеличилась до 7 тысяч гектаров

Пожар в Крыму распространился на площадь порядка 7 тысяч гектаров. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе МЧС России. По информации ведомства, огонь больше не представляет угрозы для населенных пунктов в Белогорском и Советском районах полуострова.
«По предварительной информации, площадь пожара составляет около 7 тысяч гектаров. МЧС России защитило от огня села Крыма», — говорится в официальном сообщении министерства.
Ранее в Севастополе произошел крупный пожар, охвативший здание ресторана и прилегающую травянистую территорию. По предварительной информации, предоставленной МЧС, площадь возгорания составляет примерно три гектара.
