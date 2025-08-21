21 августа 2025

Власти Чехии отказались размещать войска на Украине

Чехия пока не готова обсуждать отправку миротворцев на Украину (архивное фото)
Чехия пока не готова обсуждать отправку миротворцев на Украину (архивное фото) Фото:

Обсуждать участие Чехии в миротворческой миссии на Украине преждевременно, поскольку мирный процесс еще не начат. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала.

«Пока не достигнут мир на Украине и не определен путь к его достижению, обсуждать участие Чехии в миротворческих силах преждевременно. Конкретные механизмы возможной международной миссии еще не проработаны. Ее задачей должно стать не обеспечение мира, а гарантия выполнения уже согласованных договоренностей», — сказал Фиала. Его слова передает агентство ЧТК.

Ранее в тот же день президент Чехии Петр Павел в интервью агентству ЧТК заявил, что страна могла бы и должна участвовать в таких силах, если будет достигнута соответствующая договоренность. Глава страны напомнил, что Чехия является активным участником миротворческих процессов.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск допускал возможность временной приостановки боевых действий на Украине и отмечал, что Киев рассчитывает на активное участие европейских стран в подготовке соглашения по урегулированию конфликта. Польский лидер подчеркивал заинтересованность Украины в том, чтобы именно европейские партнеры стали ключевыми участниками переговоров и разработки параметров возможного мирного соглашения.

