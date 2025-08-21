В Госдуме хотят ужесточить наказание за фальшивый знак «Инвалид» на автомобиле

В России рассмотрят инициативу по повышению размеров штрафов за первое нарушение, связанное с неправомерным использованием опознавательного знака «Инвалид». Согласно предложенным изменениям, для физических лиц штраф может возрасти с 5 тысяч до 7,5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 500 тысяч рублей. Это следует из пояснительной записки к законопроекту.
«Проект федерального закона… направлен на усиление административной ответственности за установку на транспортном средстве без соответствующего разрешения опознавательного знака „Инвалид“», — говорится в документе, передает РИА Новости. Согласно пояснительной записке, инициативой предлагается увеличить штраф за установку знака «Инвалид» без соответствующего разрешения до 7,5 тысячи рублей для граждан, вместо действующих пяти тысяч. Также предусматривается обязательная конфискация незаконно установленного знака.
В случае повторного нарушения сумма штрафа для граждан возрастет до 15 тысяч рублей либо последует лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев. Для должностных лиц, отвечающих за эксплуатацию транспорта, штраф составит 40 тысяч рублей, а для юридических лиц — до одного миллиона рублей. Во всех случаях будет применяться конфискация незаконного знака.
Авторы законопроекта отмечают, что число случаев неправомерного использования данного знака растет, поскольку водители стремятся получить бесплатные парковочные места на платных городских парковках. По их словам, это приводит к дефициту специальных мест для людей с инвалидностью: если все такие места заняты, инвалиды вынуждены или искать другие парковки, или оплачивать парковку на общих условиях.
