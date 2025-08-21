21 августа 2025

Трампа призвали к неожиданному решению для урегулирования конфликта на Украине

Конгрессмен Гетц: Трампу следует предложить России членство в НАТО
Трампу предложили дать РФ членство в НАТО
Американский конгрессмен Мэтт Гетц предложил завершить конфликт на Украине, пригласив Россию в НАТО. Эту инициативу он озвучил в эфире своей авторской программы на телеканале One America News, сообщает Clash Report.

«У меня есть идея: предложите России членство в НАТО. Конечно, за это Трамп должен получить от [президента России Владимира] Путина все, что он хочет», — заявил Гетц в эфире. По его мнению, если Дональд Трамп вновь станет президентом США, он сможет использовать предложение о вступлении России в альянс как инструмент давления на Москву.

Конгрессмен добавил, что подобная идея обсуждается в политических кругах не первый год и не является уникальной. По его словам, членство России в НАТО могло бы стать неожиданным решением для урегулирования ситуации на Украине и дать возможность США добиться уступок от российского руководства.

Ранее Трамп заявил, что позиция СССР, а затем и России по вопросу расширения НАТО к их границам была оправданной. По его словам, Москва неоднократно выражала несогласие с продвижением альянса к своим рубежам еще до того, как Владимир Путин занял пост президента.

