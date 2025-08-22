Трамп может устроить спецоперацию в Венесуэле

Администрация президента США Дональда Трампа направила три военных корабля к берегам Венесуэлы для проведения операции против незаконного наркотрафика и деятельности преступных картелей. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на собственные источники.
«Два источника, осведомленные о ходе развертывания и говорившие на условиях анонимности, сообщили, что корабли USS San Antonio, USS Iwo Jima и USS Fort Lauderdale движутся к побережью Венесуэлы и на их борту находятся 4,5 тысячи американских военнослужащих, в том числе 2,2 тысячи морских пехотинцев», — отмечает Al Jazeera.
Источники телеканала уточняют, что в задачи военной группы входит усиление борьбы с незаконным оборотом наркотиков в регионе. По их сведениям, военнослужащие США будут взаимодействовать с международными партнерами для пресечения деятельности наркокартелей в западной части Атлантики и Карибском море.
Тем временем глава Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о запуске масштабной кампании по регистрации и привлечению новых добровольцев в народное ополчение. Как отметил президент, данная инициатива охватит всю территорию страны и будет реализована в предстоящие выходные дни с целью усиления Национальной программы по обеспечению суверенитета. В рамках мероприятий планируется использовать ресурсы штабов воинских частей, подразделений армии, центральные городские площади, а также около 16 тысяч баз сил народной обороны. Мадуро уточнил, что к участию в кампании приглашаются все заинтересованные граждане, действующие резервисты и члены ополчения.
