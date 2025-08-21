21 августа 2025

Economist: Трамп уволил аналитика ЦРУ по России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп отправил в отставку высокопоставленного аналитика ЦРУ по России
Трамп отправил в отставку высокопоставленного аналитика ЦРУ по России Фото:

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку высокопоставленного аналитика Центрального разведывательного управления (ЦРУ), отвечавшую за анализ ситуации по России. Об этом сообщает The Economist.

«Сотрудница в 2016 году руководила подготовкой доклада о вмешательстве России в президентские выборы США якобы в пользу Трампа», — говорится в статье The Economist. В публикации отмечается, что увольнения затронули и других ключевых авторов резонансного доклада — Шелби Пирсон и Вин Нгуен также лишились своих постов в американской разведке. 

Глава Национальной разведки США Тулси Габбард ранее заявляла, что у американских властей имеются доказательства, позволяющие выдвинуть обвинения против ряда чиновников администрации Барака Обамы по делу о выборах 2016 года. По ее словам, в ближайшее время общественности могут быть представлены дополнительные материалы, раскрывающие детали сговора по созданию и распространению версии о якобы вмешательстве России в избирательный процесс.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп отправил в отставку высокопоставленного аналитика Центрального разведывательного управления (ЦРУ), отвечавшую за анализ ситуации по России. Об этом сообщает The Economist. «Сотрудница в 2016 году руководила подготовкой доклада о вмешательстве России в президентские выборы США якобы в пользу Трампа», — говорится в статье The Economist. В публикации отмечается, что увольнения затронули и других ключевых авторов резонансного доклада — Шелби Пирсон и Вин Нгуен также лишились своих постов в американской разведке.  Глава Национальной разведки США Тулси Габбард ранее заявляла, что у американских властей имеются доказательства, позволяющие выдвинуть обвинения против ряда чиновников администрации Барака Обамы по делу о выборах 2016 года. По ее словам, в ближайшее время общественности могут быть представлены дополнительные материалы, раскрывающие детали сговора по созданию и распространению версии о якобы вмешательстве России в избирательный процесс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...