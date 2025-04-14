Арт-объекты, подобные скульптуре пчелы в Ишиме (Тюменская область), делают город интересным. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил директор по развитию архитектурно-брендинговой компании Devision Илья Курбатов. Жители ранее требовали убрать скульптуру и обновить ее.
«Мне нравится. Как любое искусство — вопрос всегда дискуссионный. То, что такие объекты делают город интересным, — это факт. В некоторых городах даже есть сады скульптур, ради которых приезжают туристы, чтобы посмотреть на разнообразие арт-объектов», — заявил Курбатов.
Ранее URA.RU писало, что жители Ишима просили администрацию города избавиться от скульптуры пчелы, ставшей похожей на муху из-за весенней грязи. Местные не увидели в арт-объекте «ничего красивого» и, более того, обозвали скульптуру отвратительной.
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