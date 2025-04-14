«Это делает город интересным»: урбанист вступился за статую пчелы в Ишиме, которую жители требовали убрать

Тюменский урбанист оценил статую пчелы в Ишиме, которую жители требовали снести
© Служба новостей «URA.RU»
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Ишимцы не оценили арт-объект в виде пчелы
Ишимцы не оценили арт-объект в виде пчелы Фото:

Арт-объекты, подобные скульптуре пчелы в Ишиме (Тюменская область), делают город интересным. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил директор по развитию архитектурно-брендинговой компании Devision Илья Курбатов. Жители ранее требовали убрать скульптуру и обновить ее.

«Мне нравится. Как любое искусство — вопрос всегда дискуссионный. То, что такие объекты делают город интересным, — это факт. В некоторых городах даже есть сады скульптур, ради которых приезжают туристы, чтобы посмотреть на разнообразие арт-объектов», — заявил Курбатов.

Ранее URA.RU писало, что жители Ишима просили администрацию города избавиться от скульптуры пчелы, ставшей похожей на муху из-за весенней грязи. Местные не увидели в арт-объекте «ничего красивого» и, более того, обозвали скульптуру отвратительной.

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Арт-объекты, подобные скульптуре пчелы в Ишиме (Тюменская область), делают город интересным. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил директор по развитию архитектурно-брендинговой компании Devision Илья Курбатов. Жители ранее требовали убрать скульптуру и обновить ее. «Мне нравится. Как любое искусство — вопрос всегда дискуссионный. То, что такие объекты делают город интересным, — это факт. В некоторых городах даже есть сады скульптур, ради которых приезжают туристы, чтобы посмотреть на разнообразие арт-объектов», — заявил Курбатов. Ранее URA.RU писало, что жители Ишима просили администрацию города избавиться от скульптуры пчелы, ставшей похожей на муху из-за весенней грязи. Местные не увидели в арт-объекте «ничего красивого» и, более того, обозвали скульптуру отвратительной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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