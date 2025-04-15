В Ишиме статую мухи хотят отреставрировать и вернуть ей облик пчелы

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Из-за весенней грязи статуя пчелы стала походить на муху
Из-за весенней грязи статуя пчелы стала походить на муху Фото:

В Ишиме планируют отреставрировать статую пчелы, которая из-за плачевного состояния стала напоминать местным жителям муху. Об этом стало известно журналистам.

«Арт-объект „Пчела“ решено реставрировать. Возможно, этим займется та инициативная компания, которая ее после паводка и установила, в рамках благотворительности. Но прежде ее снимут, исследуют, чтобы понять, какой объем работ предстоит», — сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

Ранее URA.RU писало о том, что жители Ишима просят администрацию города избавиться от скульптуры пчелы, ставшей очень похожей на муху из-за весенней грязи. Свое недовольство внешним видом инсталляции горожане выразили в социальных сетях. Комментарий администрации Ишима ожидается.

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В Ишиме планируют отреставрировать статую пчелы, которая из-за плачевного состояния стала напоминать местным жителям муху. Об этом стало известно журналистам. «Арт-объект „Пчела“ решено реставрировать. Возможно, этим займется та инициативная компания, которая ее после паводка и установила, в рамках благотворительности. Но прежде ее снимут, исследуют, чтобы понять, какой объем работ предстоит», — сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города. Ранее URA.RU писало о том, что жители Ишима просят администрацию города избавиться от скульптуры пчелы, ставшей очень похожей на муху из-за весенней грязи. Свое недовольство внешним видом инсталляции горожане выразили в социальных сетях. Комментарий администрации Ишима ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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