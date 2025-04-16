В Петербурге ощутимо выросла конкуренция за рабочие места

В Петербурге наблюдается значительный рост конкуренции за рабочие места. Согласно данным портала hh.ru, сейчас на одну вакансию претендуют более шести соискателей, что на 33% больше по сравнению с прошлым годом, когда этот показатель составлял 4,5 резюме на вакансию.
«Пока еще шесть резюме на вакансию укладывается в норму для рынка труда, но динамика роста конкуренции в Петербурге достаточно высокая», — пишет пресс-служба hh.ru в официальном telegram-канале. В 2025 году значительно больше жителей города стали активно обновлять свои резюме и искать новые возможности для трудоустройства. Как показывают данные, только за последний месяц активность поиска работы увеличилась на 26%.
Наибольшая конкуренция наблюдается в таких сферах, как искусство и масс-медиа, где на одну вакансию приходится 28 соискателей. Следом идут сферы консалтинга и топ-менеджмента с 27 и 26 кандидатами соответственно. Также стоит отметить значительный рост конкуренции в ИТ-сфере, где количество претендентов увеличилось до 11 человек на место, а в сферах HR и маркетинга этот показатель достиг 11 и 16 соискателей соответственно.
В то время как в большинстве сфер конкуренция увеличивается, есть отрасли, где уровень конкуренции остается относительно стабильным или даже снижается. К таким отраслям можно отнести медицину, ретейл и производство, где спрос на квалифицированные кадры остается высоким, а количество соискателей не растет в такой же пропорции.
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