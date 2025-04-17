Стали известны подробности взрыва в Люберцах. Видео

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В Люберцах произошел взрыв на заводе
В Люберцах произошел взрыв на заводе Фото:

На заводе по утилизации техники в Некрасовке на 2-ой Вольской улице произошел взрыв оборудования, сообщают журналисты. Инцидент случился во время технического запуска установки. Сразу после взрыва над заводом поднялся столб дыма.

«В Москве на производстве взорвалось оборудование», — сообщил telegram-канал «Осторожно, Москва». О жертвах и пострадавших информации нет.

Хлопок произошел в ходе подготовительных работ по запуску оборудования. Причиной взрыва указывается нештатный выброс пыли в процессе работы оборудования. «В процессе случился выброс пыли», — заявили на производстве.

Ранее стало известно, что на территории приема металла Вторчермет в Люберцах произошел взрыв. Туда были направлены экстренные службы.

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На заводе по утилизации техники в Некрасовке на 2-ой Вольской улице произошел взрыв оборудования, сообщают журналисты. Инцидент случился во время технического запуска установки. Сразу после взрыва над заводом поднялся столб дыма. «В Москве на производстве взорвалось оборудование», — сообщил telegram-канал «Осторожно, Москва». О жертвах и пострадавших информации нет. Хлопок произошел в ходе подготовительных работ по запуску оборудования. Причиной взрыва указывается нештатный выброс пыли в процессе работы оборудования. «В процессе случился выброс пыли», — заявили на производстве. Ранее стало известно, что на территории приема металла Вторчермет в Люберцах произошел взрыв. Туда были направлены экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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