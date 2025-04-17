На заводе по утилизации техники в Некрасовке на 2-ой Вольской улице произошел взрыв оборудования, сообщают журналисты. Инцидент случился во время технического запуска установки. Сразу после взрыва над заводом поднялся столб дыма.
«В Москве на производстве взорвалось оборудование», — сообщил telegram-канал «Осторожно, Москва». О жертвах и пострадавших информации нет.
Хлопок произошел в ходе подготовительных работ по запуску оборудования. Причиной взрыва указывается нештатный выброс пыли в процессе работы оборудования. «В процессе случился выброс пыли», — заявили на производстве.
Ранее стало известно, что на территории приема металла Вторчермет в Люберцах произошел взрыв. Туда были направлены экстренные службы.
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