В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

Порывы ветра в отдельных районах достигнут 20 м/с
На территории Тюменской области 20 апреля ожидается усиление порывов ветра до 20 м/с. Об этом власти региона сообщили в соцсети.
«В Тюменской области прогнозируется сильный ветер. 20 апреля ожидается ветер 8-13 м/с. В отдельных районах порывы ветра до 15-20 м/с», — сообщается на сайте инфоцентра региона. МЧС рекомендует соблюдать меры предосторожности.
В Тюмени сегодня максимальная температура воздуха ожидается на уровне +13 градусов. Возможен дождь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!