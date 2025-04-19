19 апреля 2025
18 апреля 2025

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра в отдельных районах достигнут 20 м/с
Порывы ветра в отдельных районах достигнут 20 м/с Фото:

На территории Тюменской области 20 апреля ожидается усиление порывов ветра до 20 м/с. Об этом власти региона сообщили в соцсети.

«В Тюменской области прогнозируется сильный ветер. 20 апреля ожидается ветер 8-13 м/с. В отдельных районах порывы ветра до 15-20 м/с», — сообщается на сайте инфоцентра региона. МЧС рекомендует соблюдать меры предосторожности.

В Тюмени сегодня максимальная температура воздуха ожидается на уровне +13 градусов. Возможен дождь.

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На территории Тюменской области 20 апреля ожидается усиление порывов ветра до 20 м/с. Об этом власти региона сообщили в соцсети. «В Тюменской области прогнозируется сильный ветер. 20 апреля ожидается ветер 8-13 м/с. В отдельных районах порывы ветра до 15-20 м/с», — сообщается на сайте инфоцентра региона. МЧС рекомендует соблюдать меры предосторожности. В Тюмени сегодня максимальная температура воздуха ожидается на уровне +13 градусов. Возможен дождь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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