В Петербурге резко подорожал сезонный шиномонтаж

В Петербурге услуги сезонного шиномонтажа в апреле 2025 года подорожали примерно на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», средний чек на замену шин составил 3104 рубля. Основной причиной роста цен эксперты называют увеличение стоимости самих шин и повышение спроса на качественное обслуживание.
«Тёплая и сухая погода стимулировала досрочное начало сезона замены зимней резины на летнюю. Уже в марте продажи летних шин показывали рост более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хотя апрельские показатели оказались скромнее, они всё равно превышают прошлогодние значения», — сообщили в «Чек Индексе», пишет «Деловой Петербург». По оценкам специалистов, к середине апреля уже около 41% автомобилистов переобули свои автомобили.
Согласно наблюдениям специалистов, растет спрос на шиномонтаж для автомобилей с колесами радиусом 17–19 дюймов, что характерно для кроссоверов. Стоимость обслуживания таких машин традиционно выше на 15–20% по сравнению со стандартными седанами. В сети автосервисов ZetAuto отмечают рост средней стоимости работ на 7%, что соответствует уровню инфляции в сегменте автоуслуг. При этом многие клиенты совмещают шиномонтаж с дополнительными услугами — например, проверкой подвески или сезонным хранением колес.
По информации Национального агентства промышленной информации (НАПИ), с марта 2024 по март 2025 года средняя цена на летние шины премиального сегмента выросла на 3,6%, а на зимние — почти на 9%. В массовом сегменте средняя цена новой летней шины осталась практически неизменной: в феврале она составляла 10,7 тысяч рублей против 10,6 тысяч рублей годом ранее.
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