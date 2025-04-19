19 апреля 2025
18 апреля 2025

Сезон фонтанов стартовал в Петербурге. Фоторепортаж

В Петербурге заработали 99 фонтанов
© Служба новостей «URA.RU»
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В этом году жителей и гостей города будут радовать 104 фонтана
В этом году жителей и гостей города будут радовать 104 фонтана Фото:

В Петербурге 21 апреля 2025 года официально начался сезон работы фонтанов. В первый день специалисты запустили сразу 99 фонтанов по всему городу, включая знаковые объекты. Об этом сообщила пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Самые популярные фонтаны города — в материале URA.RU.

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В Петербурге 21 апреля 2025 года официально начался сезон работы фонтанов. В первый день специалисты запустили сразу 99 фонтанов по всему городу, включая знаковые объекты. Об этом сообщила пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Самые популярные фонтаны города — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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