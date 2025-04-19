В этом году жителей и гостей города будут радовать 104 фонтана
В Петербурге 21 апреля 2025 года официально начался сезон работы фонтанов. В первый день специалисты запустили сразу 99 фонтанов по всему городу, включая знаковые объекты. Об этом сообщила пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Самые популярные фонтаны города — в материале URA.RU.
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