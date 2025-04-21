Из Тюмени уходит уральская сеть магазинов одежды

В Тюмени уральская сеть магазинов Profmax закрывает оставшиеся два магазина. Об этом сообщило руководство ТЦ, где работали торговые точки.
«Сегодня был последний рабочий день. Причины не поясняют, но сеть полностью уходить из Тюмени», — сообщили РБК Тюмень в администрации ТРЦ «Колумб».
Аналогичные сведения подтвердили в ТЦ «Ямской». Именно в этих двух торговых центрах еще оставались магазины сети.
Возможной причиной закрытия магазинов мог стать переход на онлайн формат торговли. «Как многие уже знают, мы постепенно переходим в онлайн и расширяем ассортимент одежды», — сообщили в пресс-службе компании Profmax. Информация опубликована на их официальной странице в соцсети vk.com.
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