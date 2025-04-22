Депутаты Думы Кудымкарского округа (Пермский край) приняли решение об укрупнении нескольких населенных пунктов. Деревню Палева присоединят к деревне Шадрина.
«Кроме того, деревни Вырова и Заречный Пешнигорт присоединят к селу Пешнигорт. Деревня Савина будет присоединена к деревне Гурина. Деревни Пруддор и Ананьева соединятся селом Белоево. Деревня Малахова будет присоединена к деревне Егорова», — сообщает telegram-канал «На местах».
Причиной слияния населенных пунктов стало то, что они имеют единую инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. После подготовки законодательную инициативу направят на рассмотрение в региональный парламент.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае три деревни присоединят к окружному центру для догазификации. Речь идет населенных пунктах Куеда, Трегубовка, Солодовка, которые пройдут процесс слияния с поселком с поселком Куеда.
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