Округ в Пермском крае планирует жить без Палева

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Депутаты приняли решение об укрупнении нескольких населенных пунктов
Депутаты приняли решение об укрупнении нескольких населенных пунктов Фото:

Депутаты Думы Кудымкарского округа (Пермский край) приняли решение об укрупнении нескольких населенных пунктов. Деревню Палева присоединят к деревне Шадрина.

«Кроме того, деревни Вырова и Заречный Пешнигорт присоединят к селу Пешнигорт. Деревня Савина будет присоединена к деревне Гурина. Деревни Пруддор и Ананьева соединятся селом Белоево. Деревня Малахова будет присоединена к деревне Егорова», — сообщает telegram-канал «На местах».

Причиной слияния населенных пунктов стало то, что они имеют единую инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. После подготовки законодательную инициативу направят на рассмотрение в региональный парламент. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае три деревни присоединят к окружному центру для догазификации. Речь идет населенных пунктах Куеда, Трегубовка, Солодовка, которые пройдут процесс слияния с поселком с поселком Куеда.

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Депутаты Думы Кудымкарского округа (Пермский край) приняли решение об укрупнении нескольких населенных пунктов. Деревню Палева присоединят к деревне Шадрина. «Кроме того, деревни Вырова и Заречный Пешнигорт присоединят к селу Пешнигорт. Деревня Савина будет присоединена к деревне Гурина. Деревни Пруддор и Ананьева соединятся селом Белоево. Деревня Малахова будет присоединена к деревне Егорова», — сообщает telegram-канал «На местах». Причиной слияния населенных пунктов стало то, что они имеют единую инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. После подготовки законодательную инициативу направят на рассмотрение в региональный парламент.  Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае три деревни присоединят к окружному центру для догазификации. Речь идет населенных пунктах Куеда, Трегубовка, Солодовка, которые пройдут процесс слияния с поселком с поселком Куеда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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