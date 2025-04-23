Власти Тюмени разработали проект по увеличению количества благоустроенных городских парков. Глава города Максим Афанасьев заявил, что перспективными являются девять территорий.
«Мы разработали проект „Парки Тюмени до 2030 года“. Его ключевые цели благоустройство внутригородских пространств, создание зон отдыха, в том числе и на воде, а также привлечение бизнеса к развитию лесопарков и рекреационных зон», — сообщил Афанасьев в своем telegram-канале.
В число перспективных территорий вошли лесные массивы в районе Верхнего Бора, ТЭЦ-2, на улице Волостная, «Плехановский Бор» и в микрорайоне Труфаново. Также в этом списке лесопарк имени Гагарина, лесничество «Гилевская роща», памятник природы «Тополя», «Комарово Парк» и часть эко-парка «Затюменский».
Афанасьев отметил, что за последние три года посещаемость тюменских парков выросла на треть. За пять лет было благоустроено 53 общественные территории и высажено более 40 тысяч деревьев и кустарников.
Ранее власти Тюмени уже реализовали проекты по развитию городской инфраструктуры, в том числе увеличивали количество платных парковочных мест для разгрузки улиц и повышения безопасности. К 2025 году в городе планируется создать до восьми тысяч платных парковок.
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