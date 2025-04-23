23 апреля 2025
22 апреля 2025

В Петербурге запущен федеральный видеопроект для обмена мнениями между вузами

© Служба новостей «URA.RU»
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В выпусках будут представлены как столичные, так и региональные университеты, реализующие успешные практики
В выпусках будут представлены как столичные, так и региональные университеты, реализующие успешные практики Фото:

В Петербурге на Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ» был представлен федеральный видеопроект «Проректор». Инициатива реализуется на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Проект нацелен на обсуждение ключевых вопросов высшего образования и формирование экспертного диалога по актуальным темам. Об этом сообщила начальник управления по связям с общественностью вуза Марианна Дьякова.

«Мы презентовали сегодня информационно-просветительский проект под названием „Проректор“. Сейчас в области государственной политики в части науки и высшего образования происходит много системных сдвигов, которые требуют экспертного комментария. Проект позволяет в видеоформате знакомиться с мнениями и оценками проректоров российских вузов по самым актуальным темам», — рассказала Дьякова корреспонденту ТАСС. В выпусках будут представлены как столичные, так и региональные университеты, реализующие успешные практики.

Видеопроект «Проректор» будет выходить дважды в месяц. Первый выпуск уже доступен на официальных ресурсах Минобрнауки России, сайте СПбПУ и на площадках вузов-участников. Основная цель — создание единой базы экспертных оценок и рекомендаций, которая будет открыта для всех заинтересованных в развитии высшего образования. По словам представителей университета, ранее подобные вопросы обсуждались преимущественно в профессиональных кругах. Теперь же «Проректор» формирует «кросс-вузовый» диалог, открытый для широкой аудитории. Это поможет тиражировать лучшие управленческие практики и способствовать реализации государственной политики в сфере образования.

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В Петербурге на Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ» был представлен федеральный видеопроект «Проректор». Инициатива реализуется на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Проект нацелен на обсуждение ключевых вопросов высшего образования и формирование экспертного диалога по актуальным темам. Об этом сообщила начальник управления по связям с общественностью вуза Марианна Дьякова. «Мы презентовали сегодня информационно-просветительский проект под названием „Проректор“. Сейчас в области государственной политики в части науки и высшего образования происходит много системных сдвигов, которые требуют экспертного комментария. Проект позволяет в видеоформате знакомиться с мнениями и оценками проректоров российских вузов по самым актуальным темам», — рассказала Дьякова корреспонденту ТАСС. В выпусках будут представлены как столичные, так и региональные университеты, реализующие успешные практики. Видеопроект «Проректор» будет выходить дважды в месяц. Первый выпуск уже доступен на официальных ресурсах Минобрнауки России, сайте СПбПУ и на площадках вузов-участников. Основная цель — создание единой базы экспертных оценок и рекомендаций, которая будет открыта для всех заинтересованных в развитии высшего образования. По словам представителей университета, ранее подобные вопросы обсуждались преимущественно в профессиональных кругах. Теперь же «Проректор» формирует «кросс-вузовый» диалог, открытый для широкой аудитории. Это поможет тиражировать лучшие управленческие практики и способствовать реализации государственной политики в сфере образования.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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