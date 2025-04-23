В Петербурге за 13 миллионов расширится зона платной парковки

Власти Петербурга объявили о планах увеличить площадь платных парковок в двух ключевых районах города — Центральном и Адмиралтейском. Начальная стоимость контракта составляет 13,4 миллиона рублей. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» разместило конкурс на сайте госзакупок.
Согласно документу, подрядчик должен будет не только установить дорожные знаки и ограждения, но и обеспечить монтаж светофоров, направляющих устройств, а также нанести необходимую разметку. Такое решение принято для оптимизации дорожного движения и повышения доступности парковочных мест для жителей и гостей города. Особое внимание уделяется тому, чтобы новые элементы городской инфраструктуры гармонично вписывались в архитектурный облик Петербурга. Все опоры, кронштейны и другие конструкции должны соответствовать установленным стандартам и пройти предварительную проверку.
Работы по установке новых дорожных знаков и демонтажу старых планируется провести на 26 адресах. Среди них — набережная Обводного канала (от проспекта Обуховской Обороны до улицы Степана Разина), участок Лермонтовского проспекта до улицы Степана Разина, а также Суворовский проспект (от 1-й Советской улицы и Невского проспекта до площади Пролетарской Диктатуры). Эти локации выбраны с учетом интенсивности движения и востребованности парковочных мест. В настоящее время конкурсная комиссия рассматривает предложения подрядчиков. Итоги отбора будут подведены 25 апреля. После определения исполнителя начнется непосредственная реализация проекта.
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