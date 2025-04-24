Не Турцией единой: куда еще из Тюмени можно слетать на майские праздники

Из Тюмени на майские праздники можно улететь в Узбекистан и Азербайджан
© Служба новостей «URA.RU»
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Тур в Баку обойдется в 139 тысяч рублей
Тур в Баку обойдется в 139 тысяч рублей Фото:

Помимо популярных курортов — Турции, Египта и Арабских Эмиратов из Тюмени на майские праздники можно слетать в Узбекистан и Азербайджан. Стоимость туров туда начинается от 139 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказала сотрудница местной турфирмы Юлия Лисина.

«Из небанальных стран, куда из Тюмени можно улететь на майские праздники, — это Узбекистан и Азербайджан. Туры рассчитаны на семь ночей», — рассказала Юлия Лисина.

Самым бюджетным будет отдых в столице Азербайджана Баку. Минимальная цена тура там начинается от 139 тысяч рублей. В эту стоимость входит перелет и проживание в четырехзвездочном отеле для двух туристов. В путевку входят только завтраки.

В столице Таджикистана — Ташкенте отдых обойдется от 164 тысяч рублей. Тур также рассчитан на семь ночей с проживанием в четырехзвездочном отеле.

Ранее агентство писало о том, сколько стоит отдохнуть на майских праздниках в России, Турции и Египте. Самым дешевым направлением оказалось Сочи.

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Помимо популярных курортов — Турции, Египта и Арабских Эмиратов из Тюмени на майские праздники можно слетать в Узбекистан и Азербайджан. Стоимость туров туда начинается от 139 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказала сотрудница местной турфирмы Юлия Лисина. «Из небанальных стран, куда из Тюмени можно улететь на майские праздники, — это Узбекистан и Азербайджан. Туры рассчитаны на семь ночей», — рассказала Юлия Лисина. Самым бюджетным будет отдых в столице Азербайджана Баку. Минимальная цена тура там начинается от 139 тысяч рублей. В эту стоимость входит перелет и проживание в четырехзвездочном отеле для двух туристов. В путевку входят только завтраки. В столице Таджикистана — Ташкенте отдых обойдется от 164 тысяч рублей. Тур также рассчитан на семь ночей с проживанием в четырехзвездочном отеле. Ранее агентство писало о том, сколько стоит отдохнуть на майских праздниках в России, Турции и Египте. Самым дешевым направлением оказалось Сочи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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