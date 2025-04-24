Не Турцией единой: куда еще из Тюмени можно слетать на майские праздники

Помимо популярных курортов — Турции, Египта и Арабских Эмиратов из Тюмени на майские праздники можно слетать в Узбекистан и Азербайджан. Стоимость туров туда начинается от 139 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказала сотрудница местной турфирмы Юлия Лисина.
«Из небанальных стран, куда из Тюмени можно улететь на майские праздники, — это Узбекистан и Азербайджан. Туры рассчитаны на семь ночей», — рассказала Юлия Лисина.
Самым бюджетным будет отдых в столице Азербайджана Баку. Минимальная цена тура там начинается от 139 тысяч рублей. В эту стоимость входит перелет и проживание в четырехзвездочном отеле для двух туристов. В путевку входят только завтраки.
В столице Таджикистана — Ташкенте отдых обойдется от 164 тысяч рублей. Тур также рассчитан на семь ночей с проживанием в четырехзвездочном отеле.
Ранее агентство писало о том, сколько стоит отдохнуть на майских праздниках в России, Турции и Египте. Самым дешевым направлением оказалось Сочи.
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