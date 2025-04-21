Куда дешевле слетать из Тюмени на майские праздники

Самый бюджетный тур с прямым вылетом из Тюмени на майские праздники — отдых в Сочи. Стоимость туров туда начинается от 70 тысяч рублей на двоих. Об этом URA.RU рассказала Светлана Крюкова, управляющая одной из местных турфирм.
«Тур с вылетом из Тюмени в Сочи начинается от 70 тысяч на двоих взрослых. Отдых рассчитан на девять дней, питание — только завтраки», — сообщает турагент.
Почти в три раза дороже обойдется для горожан отдых в Турции. Тур рассчитан на шесть ночей, на двоих взрослых с питанием по системе «все включено». Минимальная стоимость путевок — от 160 тысяч рублей.
Семидневный отдых в ОАЭ с вылетом из Тюмени будет стоить для туристов от 220 тысяч рублей. В эту цену входит только завтрак. Всего на тысячу рублей дороже для горожан обойдется десятидневное пребывание в Египте. Тур рассчитан на двух туристов с заселением в трехзвездочном отеле и питанием «все включено».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!