Куда дешевле слетать из Тюмени на майские праздники

Турагент Крюкова: из Тюмени на майские праздники дешевле всего полететь в Сочи
© Служба новостей «URA.RU»
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Самое дешевое направление для отдыха на майских - это Сочи
Самое дешевое направление для отдыха на майских - это Сочи Фото:

Самый бюджетный тур с прямым вылетом из Тюмени на майские праздники — отдых в Сочи. Стоимость туров туда начинается от 70 тысяч рублей на двоих. Об этом URA.RU рассказала Светлана Крюкова, управляющая одной из местных турфирм.

«Тур с вылетом из Тюмени в Сочи начинается от 70 тысяч на двоих взрослых. Отдых рассчитан на девять дней, питание — только завтраки», — сообщает турагент.

Почти в три раза дороже обойдется для горожан отдых в Турции. Тур рассчитан на шесть ночей, на двоих взрослых с питанием по системе «все включено». Минимальная стоимость путевок — от 160 тысяч рублей.

Семидневный отдых в ОАЭ с вылетом из Тюмени будет стоить для туристов от 220 тысяч рублей. В эту цену входит только завтрак. Всего на тысячу рублей дороже для горожан обойдется десятидневное пребывание в Египте. Тур рассчитан на двух туристов с заселением в трехзвездочном отеле и питанием «все включено».

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Самый бюджетный тур с прямым вылетом из Тюмени на майские праздники — отдых в Сочи. Стоимость туров туда начинается от 70 тысяч рублей на двоих. Об этом URA.RU рассказала Светлана Крюкова, управляющая одной из местных турфирм. «Тур с вылетом из Тюмени в Сочи начинается от 70 тысяч на двоих взрослых. Отдых рассчитан на девять дней, питание — только завтраки», — сообщает турагент. Почти в три раза дороже обойдется для горожан отдых в Турции. Тур рассчитан на шесть ночей, на двоих взрослых с питанием по системе «все включено». Минимальная стоимость путевок — от 160 тысяч рублей. Семидневный отдых в ОАЭ с вылетом из Тюмени будет стоить для туристов от 220 тысяч рублей. В эту цену входит только завтрак. Всего на тысячу рублей дороже для горожан обойдется десятидневное пребывание в Египте. Тур рассчитан на двух туристов с заселением в трехзвездочном отеле и питанием «все включено».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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