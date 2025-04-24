Тоболяк насмерть забил своего друга гвоздодером

Житель Тобольска убил своего друга, забив его гвоздодером. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.
«Между находящимися в состоянии алкогольного опьянения соседями произошла ссора на бытовой почве. Во время словесной перепалки на лестничной площадке обвиняемый взял гвоздодер из своей квартиры и ударил им 43-летнего соседа в область живота», — отметили в ведомстве.
От полученной травмы мужчина умер на месте. Вскоре после этого подозреваемого в убийстве соседа тоболяка задержали. На данный момент в отношении мужчины собрано достаточно доказательств вины, в связи с этим дело передано в суд.
Ранее в Тюмени мужчина из-за ревности ударил знакомого в шею ножом. Также тюменец сжег баню, где отдыхала компания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!