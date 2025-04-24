Тоболяк насмерть забил своего друга гвоздодером

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Мужчину оперативно задержали
Мужчину оперативно задержали Фото:

Житель Тобольска убил своего друга, забив его гвоздодером. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

«Между находящимися в состоянии алкогольного опьянения соседями произошла ссора на бытовой почве. Во время словесной перепалки на лестничной площадке обвиняемый взял гвоздодер из своей квартиры и ударил им 43-летнего соседа в область живота», — отметили в ведомстве.

От полученной травмы мужчина умер на месте. Вскоре после этого подозреваемого в убийстве соседа тоболяка задержали. На данный момент в отношении мужчины собрано достаточно доказательств вины, в связи с этим дело передано в суд.

Ранее в Тюмени мужчина из-за ревности ударил знакомого в шею ножом. Также тюменец сжег баню, где отдыхала компания.

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Житель Тобольска убил своего друга, забив его гвоздодером. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области. «Между находящимися в состоянии алкогольного опьянения соседями произошла ссора на бытовой почве. Во время словесной перепалки на лестничной площадке обвиняемый взял гвоздодер из своей квартиры и ударил им 43-летнего соседа в область живота», — отметили в ведомстве. От полученной травмы мужчина умер на месте. Вскоре после этого подозреваемого в убийстве соседа тоболяка задержали. На данный момент в отношении мужчины собрано достаточно доказательств вины, в связи с этим дело передано в суд. Ранее в Тюмени мужчина из-за ревности ударил знакомого в шею ножом. Также тюменец сжег баню, где отдыхала компания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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