В Тюмени район возле набережной застроят многоэтажками

В Тюмени возле набережной в границе улиц Профсоюзная — Циолковского — Госпаровская — Сургутская построят новый жилой район. До 2035 года здесь планируют возвести многоэтажки с паркингом, детские саду и школу на 1101 место. Такая информация указана на сайте городской администрации.
«Проектируемая территория в районе улиц Профсоюзная — Циолковского — Госпаровская — Сургутская — набережная реки Тура. Предусмотрено размещение многоквартирной жилой застройки переменной этажности общей площадью квартир 240 тысяч квадратных метров. Освоение территории предусмотрено ориентировочно в несколько очередей», — указано на сайте администрации.
Помимо жилых домов, здесь хотят возвести три детских сада на 100, 150 и 300 мест, школу на 1101 место и магазины и кафе. Также в этом районе будут построены проезды и дороги.
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