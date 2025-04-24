В Тюмени район возле набережной застроят многоэтажками

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Район планируют полностью закончить до 2035 года
Район планируют полностью закончить до 2035 года Фото:

В Тюмени возле набережной в границе улиц Профсоюзная — Циолковского — Госпаровская — Сургутская построят новый жилой район. До 2035 года здесь планируют возвести многоэтажки с паркингом, детские саду и школу на 1101 место. Такая информация указана на сайте городской администрации.

«Проектируемая территория в районе улиц Профсоюзная — Циолковского — Госпаровская — Сургутская — набережная реки Тура. Предусмотрено размещение многоквартирной жилой застройки переменной этажности общей площадью квартир 240 тысяч квадратных метров. Освоение территории предусмотрено ориентировочно в несколько очередей», — указано на сайте администрации.

Помимо жилых домов, здесь хотят возвести три детских сада на 100, 150 и 300 мест, школу на 1101 место и магазины и кафе. Также в этом районе будут построены проезды и дороги.

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В Тюмени возле набережной в границе улиц Профсоюзная — Циолковского — Госпаровская — Сургутская построят новый жилой район. До 2035 года здесь планируют возвести многоэтажки с паркингом, детские саду и школу на 1101 место. Такая информация указана на сайте городской администрации. «Проектируемая территория в районе улиц Профсоюзная — Циолковского — Госпаровская — Сургутская — набережная реки Тура. Предусмотрено размещение многоквартирной жилой застройки переменной этажности общей площадью квартир 240 тысяч квадратных метров. Освоение территории предусмотрено ориентировочно в несколько очередей», — указано на сайте администрации. Помимо жилых домов, здесь хотят возвести три детских сада на 100, 150 и 300 мест, школу на 1101 место и магазины и кафе. Также в этом районе будут построены проезды и дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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