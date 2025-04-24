24 апреля 2025

В Пермь едет рэпер PHARAOH, чьи фаны ранее перекрывали железную дорогу в городе

© Служба новостей «URA.RU»
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Теперь толпы фанатов соберутся в закрытом дворце спорта
Теперь толпы фанатов соберутся в закрытом дворце спорта Фото:

Популярный рэп-исполнитель PHARAOH (Глеб Голубин) намерен осенью дать концерт в Перми (16+). В 2023 году его фанаты перекрыли в городе железнодорожные пути, когда шоу проходило под открытым небом. Теперь музыкант собирает поклонников в закрытом спорткомплексе.

«Концертный тур „10:13“. Пермь — 20 сентября», — указано на сайте артиста.

PHARAOH — популярный исполнитель c миллионной аудиторией в соцсетях. 2 июля 2023 года его пригласили в Пермь выступить с бесплатным концертом на городской набережной. Это вызвало ажиотаж у молодежи. Люди, не попавшие на площадку, следили за шоу, забравшись на деревья и фонарные столбы. Толпы фанатов заняли железнодорожные пути над набережной.

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Популярный рэп-исполнитель PHARAOH (Глеб Голубин) намерен осенью дать концерт в Перми (16+). В 2023 году его фанаты перекрыли в городе железнодорожные пути, когда шоу проходило под открытым небом. Теперь музыкант собирает поклонников в закрытом спорткомплексе. «Концертный тур „10:13“. Пермь — 20 сентября», — указано на сайте артиста. PHARAOH — популярный исполнитель c миллионной аудиторией в соцсетях. 2 июля 2023 года его пригласили в Пермь выступить с бесплатным концертом на городской набережной. Это вызвало ажиотаж у молодежи. Люди, не попавшие на площадку, следили за шоу, забравшись на деревья и фонарные столбы. Толпы фанатов заняли железнодорожные пути над набережной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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