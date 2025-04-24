24 апреля 2025

Когда тюменские школьники будут сдавать ЕГЭ

В Тюмени выпускники сдадут первый ЕГЭ 23 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Пересдачи пройдут 3 и 4 июля
Пересдачи пройдут 3 и 4 июля Фото:

В Тюмени первый единый государственный экзамен (ЕГЭ) пройдет 23 мая. В этот день выпускники будут сдавать предметы по выбору — историю, литературу и химию. Такая информация указана в соцсетях местных школ. 

Как указано в telegram-канале школы №25, первый обязательный экзамен пройдет по математике — он состоится 27 мая. Даты других экзаменов:

  • 30 мая — русский язык;
  • 2 июня — обществознание, физика;
  • 5 июня — иностранный язык (письменная часть), биология, география;
  • 10 и 11 июня — иностранный язык (устная часть), информатика.

Пересдачи пройдут 3 и 4 июля. Последний звонок состоится 24 мая.

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В Тюмени первый единый государственный экзамен (ЕГЭ) пройдет 23 мая. В этот день выпускники будут сдавать предметы по выбору — историю, литературу и химию. Такая информация указана в соцсетях местных школ.  Как указано в telegram-канале школы №25, первый обязательный экзамен пройдет по математике — он состоится 27 мая. Даты других экзаменов: Пересдачи пройдут 3 и 4 июля. Последний звонок состоится 24 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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