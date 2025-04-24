Когда тюменские школьники будут сдавать ЕГЭ

Пересдачи пройдут 3 и 4 июля
В Тюмени первый единый государственный экзамен (ЕГЭ) пройдет 23 мая. В этот день выпускники будут сдавать предметы по выбору — историю, литературу и химию. Такая информация указана в соцсетях местных школ.
Как указано в telegram-канале школы №25, первый обязательный экзамен пройдет по математике — он состоится 27 мая. Даты других экзаменов:
- 30 мая — русский язык;
- 2 июня — обществознание, физика;
- 5 июня — иностранный язык (письменная часть), биология, география;
- 10 и 11 июня — иностранный язык (устная часть), информатика.
Пересдачи пройдут 3 и 4 июля. Последний звонок состоится 24 мая.
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