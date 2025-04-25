В Тюменской области найден мертвым пенсионер, которого искали два дня

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Пенсионер пропал 23 апреля
Пенсионер пропал 23 апреля Фото:

В Тюменской области найден мертвым 87-летний Анатолий Ялунин, который пропал в селе Аромашево 23 апреля. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт».

«Найден. Погиб»,— коротко указали поисковики на свой странице «ВКонтакте».

Мужчина пропал 23 апреля. Он нуждался в медицинской помощи. 

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В Тюменской области найден мертвым 87-летний Анатолий Ялунин, который пропал в селе Аромашево 23 апреля. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт». «Найден. Погиб»,— коротко указали поисковики на свой странице «ВКонтакте». Мужчина пропал 23 апреля. Он нуждался в медицинской помощи. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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