В Тюменской области найден мертвым пенсионер, которого искали два дня

Пенсионер пропал 23 апреля
В Тюменской области найден мертвым 87-летний Анатолий Ялунин, который пропал в селе Аромашево 23 апреля. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт».
«Найден. Погиб»,— коротко указали поисковики на свой странице «ВКонтакте».
Мужчина пропал 23 апреля. Он нуждался в медицинской помощи.
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