25 апреля 2025

В Тюмени задержали мигранта, незаконно находящегося в России

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени задержан 20-летний мигрант-нелегал
В Тюмени задержан 20-летний мигрант-нелегал Фото:

В ходе патрулирования дорог Тюмени, был задержан 20-летний мигрант, который незаконно находится в РФ. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

«Сотрудники Госавтоинспекции работают группами нарядов, проверяя большинство проезжающих автомобилей… Задержан 20-летний мигрант, у которого нет документов на законное пребывание на территории РФ», — написано в telegram-канале ведомства.

Патрули направлены на противодействие пьяному вождению. Сейчас они стоят на улицах Ленина, Республики, Ямской и так далее. Также автолюбителей заставляют снять незаконную тонировку.

На одной из строительных площадок Тюмени были выявлены 11 нелегальных мигрантов. Двое из них будут выдворены из страны.

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В ходе патрулирования дорог Тюмени, был задержан 20-летний мигрант, который незаконно находится в РФ. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области. «Сотрудники Госавтоинспекции работают группами нарядов, проверяя большинство проезжающих автомобилей… Задержан 20-летний мигрант, у которого нет документов на законное пребывание на территории РФ», — написано в telegram-канале ведомства. Патрули направлены на противодействие пьяному вождению. Сейчас они стоят на улицах Ленина, Республики, Ямской и так далее. Также автолюбителей заставляют снять незаконную тонировку. На одной из строительных площадок Тюмени были выявлены 11 нелегальных мигрантов. Двое из них будут выдворены из страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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