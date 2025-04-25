В Тюмени задержали мигранта, незаконно находящегося в России

В ходе патрулирования дорог Тюмени, был задержан 20-летний мигрант, который незаконно находится в РФ. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
«Сотрудники Госавтоинспекции работают группами нарядов, проверяя большинство проезжающих автомобилей… Задержан 20-летний мигрант, у которого нет документов на законное пребывание на территории РФ», — написано в telegram-канале ведомства.
Патрули направлены на противодействие пьяному вождению. Сейчас они стоят на улицах Ленина, Республики, Ямской и так далее. Также автолюбителей заставляют снять незаконную тонировку.
На одной из строительных площадок Тюмени были выявлены 11 нелегальных мигрантов. Двое из них будут выдворены из страны.
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