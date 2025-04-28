На Тюмень обрушится резкое похолодание со снегом

В Тюмени 29 апреля ожидается резкое похолодание и мокрый снег
© Служба новостей «URA.RU»
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Погода в Тюмени в следующие три дня будет резко меняться
Погода в Тюмени в следующие три дня будет резко меняться Фото:

В Тюмени в ближайшие три дня ожидаются резкое похолодание и мокрый снег. Об этом сообщает сервис «Яндекс Погода».

«29 апреля в Тюмени пройдет резкое похолодание. Температура воздуха опустится до 3 градусов по шкале Цельсия», — говорится в сообщении сервиса.

Отмечается, что в этот день стоит ожидать мокрый снег с дождем. После этого, 30 апреля, температура вновь поднимется до уровня 13 градусов. 

Сообщается, что дождь вернется в Тюмень 1 мая. Температура воздуха в этот день установится на уровне 11 градусов Цельсия, а ночью может опуститься до ноля.

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В Тюмени в ближайшие три дня ожидаются резкое похолодание и мокрый снег. Об этом сообщает сервис «Яндекс Погода». «29 апреля в Тюмени пройдет резкое похолодание. Температура воздуха опустится до 3 градусов по шкале Цельсия», — говорится в сообщении сервиса. Отмечается, что в этот день стоит ожидать мокрый снег с дождем. После этого, 30 апреля, температура вновь поднимется до уровня 13 градусов.  Сообщается, что дождь вернется в Тюмень 1 мая. Температура воздуха в этот день установится на уровне 11 градусов Цельсия, а ночью может опуститься до ноля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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