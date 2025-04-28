На Тюмень обрушится резкое похолодание со снегом

В Тюмени в ближайшие три дня ожидаются резкое похолодание и мокрый снег. Об этом сообщает сервис «Яндекс Погода».
«29 апреля в Тюмени пройдет резкое похолодание. Температура воздуха опустится до 3 градусов по шкале Цельсия», — говорится в сообщении сервиса.
Отмечается, что в этот день стоит ожидать мокрый снег с дождем. После этого, 30 апреля, температура вновь поднимется до уровня 13 градусов.
Сообщается, что дождь вернется в Тюмень 1 мая. Температура воздуха в этот день установится на уровне 11 градусов Цельсия, а ночью может опуститься до ноля.
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